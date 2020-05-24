2020-05-24T21:46:26+03:00
Политика

В Донбассе двое горных пехотинцев из 10-й бригады ВСУ погибли, подорвавшись на украинской мине

Еще пятеро получили ранения средней тяжести
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Горные пехотинцы ехали на бронемашине. Фото: Пресс-центр штаба ООСГорные пехотинцы ехали на бронемашине. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Двое погибших и пятеро раненых – таков новый счет украинских военных, пострадавших от своих же мин. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- Инцидент произошел из-за подрыва бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ) 10-й отдельной горно-штурмовой бригады на мине, установленной украинскими военными без согласования с командованием. При этом двигавшаяся следом вторая БРДМ не справилась с управлением и врезалась в первую, - говорится в сообщении.

Напомним, что 10-я бригада дислоцируется в районе Мариуполя и ведет боевые действия против защитников ДНР на юге Донбасса. А на украинских минах подрываются не только солдаты ВСУ, но и мирные жители. Последний подобный случай произошел 20 мая в районе подконтрольной Киеву Марьинки, где на мине подорвался водитель трактора. Он лишь чудом остался жив.

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Оказалось, что киевские силовики устанавливали мину в спешке и не успели ее обозначить на карте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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