2020-05-21T14:33:50+03:00
Политика

В районе Марьинки на мине ВСУ подорвался тракторист, работавший на поле

К счастью, мужчина остался жив
Екатерина Сорока
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На полях сейчас проводятся сельскохозяйственные работыНа полях сейчас проводятся сельскохозяйственные работыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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20 мая на поле между селами Новомихайловка и Славное тракторист подорвался на мине, установленной боевиками ВСУ. К счастью мужчина остался жив, отделался легкой контузией. О таких говорят - родились в рубашке. Об инциденте сообщили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.

— Это не единичный случай подрыва гражданских лиц на украинских минах. За год нахождения Владимира Зеленского у власти, на подконтрольной Украине территории по этой причине пострадали 79 мирных граждан, — добавили в пресс-службе.

Народная милиция призывает мирное население быть предельно осторожными. ВСУ минирует не только поля, на которых сейчас идут сельскохозяйственные работы, но и дороги общего пользования. Так, уже известно, что боевики установили 900 противотанковых мин параллельно дороге в Новогородское и еще 500 – в полях Троицкого.

— Сообщайте сотрудникам ОБСЕ о фактах минирования украинскими силовиками местности и требуйте у властей вывода подразделений и техники ВФУ из населенных пунктов, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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