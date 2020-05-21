2020-05-21T20:16:58+03:00
Политика

Один погиб, трое ранены: Грузовик с украинскими военными подорвался на мине, установленной сослуживцами

Оказалось, что киевские силовики устанавливали мину в спешке и не успели ее обозначить на карте
Екатерина Сорока
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Подразделения Народной милиции ЛНР находятся в режиме высшей боевой готовности. Фото: ТАССПодразделения Народной милиции ЛНР находятся в режиме высшей боевой готовности. Фото: ТАСС
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Сегодня, 21 мая, на дороге Крымское – Нижнее подорвался грузовик с украинскими военными. В результате - один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Оказалось, что автомобиль наехал на мину, которую установили сослуживцы пострадавших. А так как они это делали в спешке, то забыли ее отметить на карте. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Зафиксирован факт подрыва на мине, предположительно, грузового автомобиля 93-й бригады ВФУ, — сообщил представитель оборонного ведомства. — По данным наших наблюдателей, в ночное время подразделения 93-й бригады запуганные своим командованием лживыми слухами о возможном наступлении наших подразделений, проводили минирование местности. Судя по всему, из-за свойственной боевикам ВФУ халатности, новые минные заграждения не были уточнены в схеме минных полей.

Тем временем,киевские силовики в Донбассе также заминировали территорию вблизи дорог и сельхозполей вблизи Горловки. Из-за чего пострадал один мирный житель. Во время работ на поле тракторист наехал на мину. Техника подорвалась, а водитель чудом отделался легкой контузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Один погиб, трое ранены: Грузовик с украинскими военными подорвался на мине, установленной сослуживцами
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