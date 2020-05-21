Как живет самый большой зоопарк в Республике

Многие жители Республики помнят школьные поездки в Докучаевский зоопарк. Эти яркие воспоминания надолго остаются в памяти. Во время таких экскурсий некоторые впервые видят животных, которыми раньше любовались лишь в книжках и мультфильмах. Медведи впечатляли своими размерами, кенгуру умиляли своими прыжками, а ослики в один миг могли рассмешить своим неповторимым «иа». Сейчас школьники Республики ездят в Докучаевский зоопарк только с родителями, да и то – посетителей стало значительно меньше. Виной всему не коронавирус, который вносит свои коррективы несколько месяцев, а война, которая продолжается уже больше шести лет. Докучаевск находится под обстрелами украинских военных.

Относятся к животным с любовью

Три года назад «Комсомолка» впервые написала о зоопарке в Придорожном. Добраться в «мир животных» без пересадок можно с автостанции «Центр». К тому моменту многие даже коренные дончане не знали о существовании этого зоопарка, несмотря на то, что он существует больше двадцати лет. Для многих это стало настоящим открытием. Казалось бы – как в условиях войны может выживать огромнейший зоопарк? Ведь для этого нужен постоянный уход за животными и далеко не малая сумма денег для обеспечения. Все это удается благодаря любви к своему делу директора зоопарка Геннадия Кряжева. Многих животных, которые обитают в зоопарке, он спас от неминуемой гибели.

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зоопарк находится в 20 километрах от ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А кто-то фотографироваться не любитФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зоопарк находится в 20 километрах от ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Зоопарк в селе Придорожное под Донецком – место особенное. По его просторам можно гулять с самого утра и до позднего вечера, – делятся впечатлениями дончане. – Тысячи разных птиц, ослы, верблюды, страусы, обезьяны, лисы и волки – этот список можно продолжать долго. Всего – почти десять тысяч животных и птиц. Настоящий рай для семей с маленькими детьми.

Самый важный момент – животные всегда сытые и ухоженные. В основном – это заслуга владельцев, но есть и лепта посетителей, которые подкармливают своих любимцев. На входе можно купить лакомства для зверей – ломтики свеклы, маленькие морковки, капусту, соломку и даже пшено для птиц. С этим набором гулять по просторам зоопарка куда интереснее. То лошадку лакомством угостишь, то верблюда задобришь чем–нибудь вкусненьким... за такую щедрость животные благодарят своим вниманием и позированием.

Позируют для фото

Кстати – многие животные могут претендовать на звание фотомоделей. Пеликан то и дело расправляет свои крылья, как только наводишь на него фокус фотоаппарата, страусы тоже стараются смотреть в объектив с замиранием на долю секунды. Но больше всего фотографироваться понравилось верблюду, который на снимках выглядит уж очень забавно. Лама Зоя к фотосессиям относится скептически. Это она дала понять с первой минуты. Плюнула в сторону фотоаппараты и гордо нацелилась подготавливаться ко второму выстрелу. Коротко говоря – характерная дама. Недаром на ее вольере предупреждающая надпись – «Зоя снайпер».

Страус - самая крупная птица на ЗемлеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Страус - самая крупная птица на ЗемлеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зоопарк находится недалеко от ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А с этой дамой лучше не шутитьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мозг страуса меньше куриного яйцаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Раньше в выходные дни в зоопарке было не протолкнуться. Люди приезжали с разных городов Республики. Кто на своем транспорте, а кто организованными группами. В связи с общей ситуацией с коронавирусом, сейчас в зоопарке посетителей совсем мало. Несмотря на это, он продолжает работать.

– Территория у нас большая, к тому же находимся мы на свежем воздухе, а поэтому для посещений мы не закрывались, – говорит дочь создателя зоопарка Юлия Кряжева. – Вся наша семья, все работники круглосуточно работаем для того, чтобы создавать для животных комфортные условия. Вот сейчас на очереди строительство вольеров для лис.

Мишкам стало комфортнее

В октябре прошлого года мы писали о том, что в зоопарке идет строительство новых вольеров для медведей. Уже сейчас мишки обживаются в новых «апартаментах». Причем у каждого свой бассейн для купаний.

– Гималайский медведь жил у нас в не особо большем вольере. Строительство новых вольеров для него и еще двух – бурых медведей – начали больше двух лет назад, – рассказывает Юлия. – Планировали справиться за год, но всё немного затянулось. Теперь медведи живут в просторных вольерах.

Верблюдам очень понравилось фотографироватьсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У волков пополнениеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У волков пополнениеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спонсоров у зоопарка нет. Стоимость входа небольшая – сто рублей с взрослого и пятьдесят с ребенка. Поэтому хозяева ведут подсобное хозяйство – разводят хрюшек, коров и бычков. Это помогает зоопарку выжить в условиях войны.

Пополнение

Настоящий бэби–бум!

Недавно в Придорожном родились волчата, львенок, ослики, верблюд, ламы, фазаны, павлины, разная птица и буйвол. Для самого зоопарка это стало настоящим праздником, ведь такое большое пополнение наблюдается не так уж и часто.

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пеликаны своим необыкновенным видом привлекают детишекФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Справка

Зоопарк находится в Старобешевском районе в 20 километрах от Донецка. Он занимает площадь около 2 гектаров. В нем обитают больше десяти тысяч животных и птиц. Среди них уникальные породы голубей и попугаев, страусы и пеликаны, а также львята, медведи, верблюд, ламы, еноты, кролики.

Есть аквариумы, террариум, игровые детские площадки. Животных разрешается кормить, корм можно приобрести на территории зоопарка. Также есть возможность купить экологически чистую продукцию - яйца, молоко, масло, творог.

Зоопарк работает каждый день с 8.00 до 20.00. Детский билет (до 10 лет) - 50 рублей, взрослый - 100 рублей. Добраться в зоопарк с автостанции «Центр» можно на автобусе № 80.

Зоопарк находится недалеко от ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Самая стильная прическа в зоопаркеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разнообразие видов птиц зашкаливаетФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Самая стильная прическа в зоопаркеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вот такой бочонок разгуливаетФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Самая стильная прическа в зоопаркеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Они действительно огромные!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А эти красавцы впечатляют своими размерамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

траусы очень быстрые животныеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В зоопарке в Придорожном можно провести целый деньФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Настоящий любитель фотосессийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для фото и покривляться можетФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У мишек новые вольерыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У мишек новые вольерыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как живет самый большой зоопарк в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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