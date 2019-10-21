2019-10-21T14:58:53+03:00
Общество

«Каждому личный бассейн!» В зоопарке под Донецком идет строительство вольеров для медведей

Совсем скоро у мишек будет просторное и комфортное жильё со всеми необходимыми условиями
Никита МАКАРЕНКОВ
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В зоопарке под Донецком идет строительство вольеров для медведейВ зоопарке под Донецком идет строительство вольеров для медведейФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Зоопарк в селе Придорожное под Донецком – место особенное. По его просторам можно гулять с самого утра и до позднего вечера. Тысячи разных птиц, ослы, верблюды, страусы, обезьяны, лисы и волки – этот список можно продолжать долго. Всего – почти десять тысяч животных и птиц. Настоящий рай для семей с маленькими детьми.

Приезжаю в зоопарк ближе к полудню в будний день. Обычно в это время все дети еще в школах и детских садах. Но посетителей здесь и без того много. В выходные дни желающих посмотреть на животных – еще больше.

На входе покупаю лакомства для зверей. Ломтики свеклы, маленькие морковки, капусту и соломку - сотрудники зоопарка рассказывают - кого и чем можно кормить.

Настоящий рай для отдыха с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Настоящий рай для отдыха с детьмиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Отовсюду доносятся детские восторженные голоса. Одни удивляются тому, как улыбается обезьянка, другие – как лама собирается плюнуть в мужчину, который навязчиво пытается ее погладить, а кто-то восхищается величием и спокойствием львов, которые только отобедали.

После нескольких часов прогулки по зоопарку и уходить отсюда не хочется. Хоть по второму кругу иди. Для того чтобы уделить внимание каждому животному – одной поездки уж точно маловато. Так что, пока позволяет, теплая осенняя погодка, рекомендую выделить несколько выходных на посещение этого зверинца.

Для животных здесь создают все необходимые условия. Они всегда сытые и чистые. Ухаживают за ними – сами хозяева зоопарка и наемные работники. Особенно порадовало строительство новых вольеров для медведей. С виду, это будут не вольеры, а целые апартаменты. Причем у каждого будет свой бассейн для купаний.

Директор зоопарка Геннадий Борисович - заядлый голубятник, но любит всех животных Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Директор зоопарка Геннадий Борисович - заядлый голубятник, но любит всех животныхФото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сейчас у нас Гималайский медведь живет в не особо большем вольере. Его папа купил уже в войну. Строительство новых вольеров для него и еще двух – бурых медведей – начали еще два года назад, - рассказывает Юлия – дочь создателя и директора этого зоопарка Геннадия Кряжева. – Планировали справиться за год, но всё немного затянулось. Строительство завершено примерно на семьдесят процентов, но осталось еще немало сделать.

- У вас есть спонсоры? Или справляетесь своими силами? – спрашиваю у Юлии.

- Спонсоров у нас нет. Стоимость входа в зоопарк тоже небольшая – сто рублей с взрослого и пятьдесят с ребенка. Поэтому папа ведет подсобное хозяйство – хрюшек, коровок, бычков разводит – так и справляемся. Открытых счетов у нас тоже нет. Кто хочет – может пожертвовать непосредственно в зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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