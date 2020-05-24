Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В Донецке обесточены две улицы в результате обстрела 28-й бригадой ВСУ
Сегодня в 11.30 украинские военные из 28-й бригады, которой командует Максим Марченко, вновь обстреляли многострадальную Старомихайловку на западе Донецка. Каратели вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции на улице Днепропетровской. В результате было повреждено оборудование подстанции. Улицы Днепропетровская и Чкалова остались без электричества. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.
- Сейчас более 60 домостроений мирных жителей остаются без электроснабжения, - говорится в сообщении.
В НМ республики отметили, что наши защитники немедленно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел прекратился. Потери противника уточняются.
- Мы требуем от мировой общественности зафиксировать очередной факт целенаправленного уничтожения украинскими вооруженными формированиями объектов жизнеобеспечения Республики и умышленного обстрела мирных кварталов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье безоружных мирных жителей Донбасса, - подчеркнули в Народной милиции ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU