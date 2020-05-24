Дончане передали многодетной семье в Старомихайловку ноутбук и стиральную машинку

24 Май 2020 2020-05-24T12:26:50+03:00

Читатели откликнулись на статью в «Комсомолке» о семье, живущей практически на передовой [видео]

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Уже не впервые с помощью публикаций в «Комсомолке» удается всем миром помочь кому-то в беде: собрать деньги на лечение, найти доноров, оплатить что-то жизненно-необходимое. И в этом сила печатного слова!

В этот раз дончане, читатели «Комсомолки», помогли многодетной семье Гончаровых, которые живут в ежедневно обстреливаемой Старомихайловке. Люди прочитали историю вдовца, который сам воспитывает троих детей и уже на следующий день звонили в редакцию.

Дончанин, не пожелавший себя назвать, передал семье ноутбук с колонками. А жительница Харцызска – Марина Осламенко подарила Гончаровым стиральную машинку-автомат. И пусть все вещи б/у, но исправны и вполне еще послужат в хозяйстве.

Уже вчера донецкие волонтеры Елена Потапова и Эдуард Красников доставили стиральную машинку в Старомихайловку.

Условия жизни Гончаровых самые печальные – нищета, отсутствие работы, а самое страшное – постоянные обстрелы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/780855" frameborder="0"></iframe> Дончане откликнулись на публикацию в «Комсомолке» и подарили многодетной семье стиральную машинку.Юлия АНДРИЕНКО

- При этом дома у них порядок, на плите – свежий ужин, а в их мужском царстве-государстве – лад да понимание, - рассказывает волонтер Елена. – Машинке обрадовались, конечно! Глаза у детворы недетские. Рассказали нам, как пару дней назад гуляли на улице. Вдруг начался обстрел. Они были недалеко от магазина и спрятались там, насчитали - 56 раз взрывов. Они уже по звуку определяют, что и на какую улицу прилетело. Вот какое детство у детей в Донбассе.

Увы, не в наших силах прекратить войну, но мы делаем то малое, на что способны.

Кроме того, на призыв «Комсомолки» откликнулось немало читателей и мы смогли собрать сумму, позволяющую приобрести семье новый ноутбук, а также провести и оплатить интернет. У мальчишек до этого не было не только компьютерной техники, но и самых простых телефонов. А потому даже дистанционное обучение им было недоступно. В самые ближайшие дни «Комсомолка» вместе с волонтерами доставит подарки семье Гончаровых и расскажет об этом нашим читателям.

Благодарим каждого неравнодушного читателя. Именно вы делаете этот мир лучше и справедливее!

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ИСТОЧНИК KP.RU