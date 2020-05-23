2020-05-23T21:45:29+03:00
Происшествия

В Мариуполе автомобилист сдавал назад и наехал на украинских военных

Конфликт произошел возле кафе "Арарат"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Разборка с военными вылилась в повреждение бампера. Фото: 0629.com.uaРазборка с военными вылилась в повреждение бампера. Фото: 0629.com.ua
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Сегодня в Мариуполе на спуске по проспекту Металлургов, в районе кафе «Арарат», произошёл конфликт, который показывает, что мариупольцы уже не хозяева в собственном городе.

Автомобиль «Фольксваген» на стоянке сдавал назад и наехал на проходящих мимо военных, сообщает местный сайт 0629.

Реакция пешеходов была незамедлительной. Они решили ударить по бамперу машины и повредили его. Водитель в это время ехал и не захотел останавливаться. В результате автомобиль наехал на одного из военных. По предварительной информации, серьезных повреждений пострадавший не получил.

Зато можно предположить, как пострадает теперь бедолага-водитель, который посмел обидеть воинов света.

Ранее мы сообщали, что на Луганщине пьяный вояка упал с БТРа и угодил под колеса идущего следом "Урала". В результате происшествия он потерял обе ноги, но остался жив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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