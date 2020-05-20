Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности

20 Май 2020 2020-05-20T16:22:25+03:00

В связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны Украины

Изменить размер текста: A A

Народная милиция Луганской Народной Республики перевела все подразделения в высшую степень боевой готовности. Об этом заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

- В соответствии с решением Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, вызванным участившимися вооруженными провокациями украинских карателей, направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения Республики, командование Народной милиции с 22.00 19 мая приступило к выполнению мероприятий по приведению в полную боевую готовность всех своих подразделений, - говорится в заявлении.

Отмечается, что подразделения НМ готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей.

- Подразделения и воинские части Народной милиции ЛНР укомплектованы в полном объеме, а уровень профессиональной подготовки военнослужащих позволяет успешно пресечь любые агрессивные действия киевских оккупантов, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили о готовности в любое время дать отпор украинскому агрессору

Подразделения Народной Милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU