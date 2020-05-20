Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности
Народная милиция Луганской Народной Республики перевела все подразделения в высшую степень боевой готовности. Об этом заявили в оборонном ведомстве ЛНР.
- В соответствии с решением Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, вызванным участившимися вооруженными провокациями украинских карателей, направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения Республики, командование Народной милиции с 22.00 19 мая приступило к выполнению мероприятий по приведению в полную боевую готовность всех своих подразделений, - говорится в заявлении.
Отмечается, что подразделения НМ готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей.
- Подразделения и воинские части Народной милиции ЛНР укомплектованы в полном объеме, а уровень профессиональной подготовки военнослужащих позволяет успешно пресечь любые агрессивные действия киевских оккупантов, - сказали в оборонном ведомстве Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU