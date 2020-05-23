Военнослужащий ДНР погиб, спасая из-под обстрела мирных жителей

23 Май 2020 2020-05-23T13:09:45+03:00

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Военнослужащий ДНР погиб, эвакуируя жителей села Крутая Балка из зоны обстрела. Об этом сегодня сообщило Управление Народной милиции Республики.

- В ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей села Крутая Балка из-под обстрела получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, – сказано в сообщении.

Уточняется, что силы НМ своевременно выявили и нанесли ответный удар по огневым точкам противника, с которых велся обстрел территории Республики.

- Мы предупреждаем, что действия украинских силовиков не останутся безнаказанными, – заключили в УНМ.

Ранее сообщалось, что в связи с активизацией обстрелов территории Республики со стороны украинских силовиков Народная милиция по приказу верховного главнокомандующего Дениса Пушилина приведена в полную боевую готовность. При этом обстрелы территорий Республики продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU