2020-05-23T13:09:45+03:00
Политика

Военнослужащий ДНР погиб, спасая из-под обстрела мирных жителей

Украина открыла огонь по жителям Крутой Балки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украина продолжает методично обстреливать территории ДНР. Фото: Русская ВеснаУкраина продолжает методично обстреливать территории ДНР. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Военнослужащий ДНР погиб, эвакуируя жителей села Крутая Балка из зоны обстрела. Об этом сегодня сообщило Управление Народной милиции Республики.

- В ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей села Крутая Балка из-под обстрела получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, – сказано в сообщении.

Уточняется, что силы НМ своевременно выявили и нанесли ответный удар по огневым точкам противника, с которых велся обстрел территории Республики.

- Мы предупреждаем, что действия украинских силовиков не останутся безнаказанными, – заключили в УНМ.

Ранее сообщалось, что в связи с активизацией обстрелов территории Республики со стороны украинских силовиков Народная милиция по приказу верховного главнокомандующего Дениса Пушилина приведена в полную боевую готовность. При этом обстрелы территорий Республики продолжаются.

Читайте также

Киев потребовал срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР

22 мая состоялось экстренное заседание между участниками Контактных групп по Донбассу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Командование ВСУ дает сотни тысяч гривен проверяющим, чтобы скрыть хищения топлива
Донецкий приют «ПИФ» объявил эксперимент: Помоги животным хотя бы малой суммой
На Луганщине украинский вояка остался без ног, упав пьяным под колеса "Урала"
Украина мечтает провести местные выборы в ЛДНР
Все, что интересует Украину, это, когда ЛДНР отменят боевую готовность
Военнослужащий ДНР погиб, спасая из-под обстрела мирных жителей
Коронавирус в ДНР: Выписаны еще 22 человека
Украина поливает минометным огнем окраины Горловки и Ясиноватой
ГИА в ДНР - 2020: Выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классов в этом учебном году не будет
Погода в Луганске на день: Без осадков и +18
Погода в Донецке на день: 23 мая осадков не ожидается
Киевские силовики открыли огонь по рабочим, которые занимались восстановлением линии электропередач
Боевики ВСУ разбирают на металлолом брошенные дома в Донбассе
Киев потребовал срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР
Ограбление обменника в Донецке: Перед тем как забрать деньги, грабитель выстрелил из револьвера