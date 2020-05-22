Боевики ВСУ разбирают на металлолом брошенные дома в Донбассе

22 Май 2020 2020-05-22T21:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Боевики ВСУ разбирают на металлолом домостроения в зоне, так называемой «ООС». После весь металл незаконно продается. В ход идут запчасти от кровли покинутых домов, заботы и другие металлоконструкции. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Была вскрыта незаконная продажа металла военнослужащими соединения. Боевики уже не первый месяц разбирали на металл кровли оставленных жителями домостроений, заборы и другие металлоконструкции, — сообщил представитель. — Со слов военнослужащих, обвиняемых в мародерстве, металл тоннами вывозился еще до их прибытия в зону "ООС" по каналам, налаженным их предшественниками – боевиками 72-й бригады вооруженных формирований Украины.

Напомним, что ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опубликовало результаты обстрелов со стороны ВСУ. Так, на днях под огонь попал поселок Донецкий, повреждено три дома.

Читайте также

Донецкий политолог: Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется

Президент Украины явно саботирует Минский процесс (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU