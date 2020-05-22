2020-05-22T21:48:34+03:00
Политика

Боевики ВСУ разбирают на металлолом брошенные дома в Донбассе

В ход идут запчасти кровли домов, заборы и другие металлоконструкции
Екатерина Сорока
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В зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыла комплексная проверка штаба "ООС"В зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыла комплексная проверка штаба "ООС"Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Боевики ВСУ разбирают на металлолом домостроения в зоне, так называемой «ООС». После весь металл незаконно продается. В ход идут запчасти от кровли покинутых домов, заботы и другие металлоконструкции. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Была вскрыта незаконная продажа металла военнослужащими соединения. Боевики уже не первый месяц разбирали на металл кровли оставленных жителями домостроений, заборы и другие металлоконструкции, — сообщил представитель. — Со слов военнослужащих, обвиняемых в мародерстве, металл тоннами вывозился еще до их прибытия в зону "ООС" по каналам, налаженным их предшественниками – боевиками 72-й бригады вооруженных формирований Украины.

Напомним, что ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опубликовало результаты обстрелов со стороны ВСУ. Так, на днях под огонь попал поселок Донецкий, повреждено три дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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