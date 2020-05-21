В представительстве ЛНР в СЦКК опубликовали результаты расследования по факту обстрела со стороны ВСУ
Обстрел поселка Донецкий в ЛНР произошел 19 мая. Тогда вооруженные формирования Украины повредили три дома. Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня опубликовало результаты расследования.
Ул. Ватутина, д.1, кв.2 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
— 19 мая в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного ВФУ поселка Крымское по территории Республики, с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 120 миллиметров, минами типа ОФ-843Б в поселке Донецкий повреждено три жилых дома, — говорится в сообщении.
Кв. 30 лет Победы, д. 4, кв. 10, 13, 25, 85 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
Напомним, что обстрел произошел как раз накануне годовщины правления Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года он заявил, что его первостепенная задача – прекращение огня, однако год спустя киевские силовики все равно продолжают терроризировать население Донбасских Республик.
Ул. Новостройка д.18 – повреждено остекление жилого дома, Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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ИСТОЧНИК KP.RU
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