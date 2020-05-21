В представительстве ЛНР в СЦКК опубликовали результаты расследования по факту обстрела со стороны ВСУ

21 Май 2020 2020-05-21T23:34:45+03:00

В ходе обстрела было повреждено три жилых дома [фото / видео]

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Обстрел поселка Донецкий в ЛНР произошел 19 мая. Тогда вооруженные формирования Украины повредили три дома. Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня опубликовало результаты расследования.

Ул. Ватутина, д.1, кв.2 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

— 19 мая в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного ВФУ поселка Крымское по территории Республики, с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 120 миллиметров, минами типа ОФ-843Б в поселке Донецкий повреждено три жилых дома, — говорится в сообщении.

Кв. 30 лет Победы, д. 4, кв. 10, 13, 25, 85 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Напомним, что обстрел произошел как раз накануне годовщины правления Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года он заявил, что его первостепенная задача – прекращение огня, однако год спустя киевские силовики все равно продолжают терроризировать население Донбасских Республик.

Ул. Новостройка д.18 – повреждено остекление жилого дома, Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/780383" frameborder="0"></iframe> Годовщину инаугурации Зеленского ВСУ отметили обстрелом поселка Донецкий.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU