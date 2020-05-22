Коронавирус в ЛНР: За сутки медики выявили еще 21 случай заболевания COVID-19
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР медики выявили еще у 21 человека, 1 пациент погиб, а 7 – выздоровели и были выписаны из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
— Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 22 мая, выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, — говорится в сообщении. — За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай.
По актуальным данным, за все время в ЛНР коронавирус выявили у 377 жителей, 133 из них выздоровели и были выписаны из больницы, летальных случаев – 5.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Республики Наталья Пащенко сообщила о том, что коронавирус был зарегистрирован больше, чем у десяти детей. Их болезнь протека в легкой форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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