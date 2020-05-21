Медики ЛНР, которые борются с коронавирусом, получат денежное поощрение
Правительство ЛНР приняло новый нормативный акт. В нем говорится о том, что медики Республики, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом, получат денежное поощрение. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
— Сегодня был принят нормативный правовой акт, позволяющий осуществить выплаты стимулирующего характера работникам учреждений (служб), подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, оказывающих медицинскую помощь, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих оказание медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19, — говорится в сообщении.
Размер поощрения пока не назван. По словам министра, сначала нужно провести «необходимые финансовые мероприятия, которые позволят приступить к выплатам».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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