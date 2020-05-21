Медики ЛНР, которые борются с коронавирусом, получат денежное поощрение

21 Май 2020 2020-05-21T17:13:12+03:00

Напомним, что на 20 мая в ЛНР официально за все время было зарегистрировано 345 случаев заболевания коронавирусом. Фото: ЛИЦ

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Правительство ЛНР приняло новый нормативный акт. В нем говорится о том, что медики Республики, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом, получат денежное поощрение. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

— Сегодня был принят нормативный правовой акт, позволяющий осуществить выплаты стимулирующего характера работникам учреждений (служб), подведомственных Министерству здравоохранения ЛНР, оказывающих медицинскую помощь, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих оказание медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19, — говорится в сообщении.

Размер поощрения пока не назван. По словам министра, сначала нужно провести «необходимые финансовые мероприятия, которые позволят приступить к выплатам».

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ИСТОЧНИК KP.RU