2020-05-21T15:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР выявили больше, чем у десяти детей

Коронавирус в ЛНР за все время был диагностирован у 356 человек
Екатерина Сорока
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Тем временем, в ДНР всего зарегистрировано 305 случаев заражения COVID-19Тем временем, в ДНР всего зарегистрировано 305 случаев заражения COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в ЛНР диагностировали больше, чем у десяти детей. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

По ее словам, у детей COVID-19 чаще всего клинически не проявляется. Они ведут себя, как обычно. Но при этом они являются разносчиками коронавирусной инфекции и могут заразить ею и взрослых и пожилых.

— Мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностировано более 10 случаев, — рассказала министр. — И это длительные выделения вируса. Вирусовыделение у детей происходит и месяц. Ребенок себя прекрасно чувствует, он весел. Но этот ребенок может выделять вирус. И то, что вы сегодня маску ребенку в супермаркет не надели, придя домой, получите тот же коронавирус от своего собственного ребенка.

Напомним, что ранее Пащенко сообщало о том, что 21 мая медики диагностировали коронавирус у 11 человек. Итого, за все время в Республике было официально зарегистрировано 356 случаев заражения. По этой причине режим повышенной готовности в ЛНР снимать не спешат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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