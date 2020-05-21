2020-05-21T19:43:23+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин: «Подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность и готовы к выполнению задач по боевому предназначению»

Системы государственного и военного управления готовы к работе в условиях обостренной обстановки
Екатерина Сорока
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За год правления Зеленского украинские войска около 5000 раз нарушили перемирие с ДНРЗа год правления Зеленского украинские войска около 5000 раз нарушили перемирие с ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Системы государственного и военного управления готовы к работе в условиях обостренной обстановки. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

— В связи с эскалацией ситуации на линии боевого соприкосновения, вызванной активизацией военных действий со стороны Украины, мной была проверена работа штаба территориальной обороны, а также приведены в готовность системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки, — заявил Глава.

Напомним, что 20 мая Денис Пушилин дал приказ привести подразделения Народной милиции ДНР в режим повышенной боевой готовности. За год президентства Зеленского обстрелы только усилились. Жители постоянно находятся под огнем со стороны Украины.

— Согласно моим указаниям, подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность «Полная» и готовы к выполнению задач по боевому предназначению. Таким образом, Республика готова адекватно отреагировать на любые агрессивные действия украинской стороны, — отметил Денис Пушилин.

Начальнику УНМ было поручено не снижать уровень боевой готовности. Если обстрелы снова начнутся, то подразделениям поручено «действовать в соответствии с ранее полученными указаниями». А именно: нужно предотвратить потери среди мирных жителей и не допустить разрушений объектов инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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