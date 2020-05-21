Медподразделения ДНР перешли в режим боевой готовности

21 Май 2020 2020-05-21T18:25:24+03:00

Медиков снабдили всем необходимым для оказания помощи в случае обострения обстановки вдоль линии сопротивления

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Медицинские подразделения, а также другие учреждения Управления Народной милиции ДНР также находятся в высшей степени боевой готовности для оказания помощи на линии сопротивления. Об этом сегодня заявил заместитель начальника УНМ Эдуард Басурин.

— Подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности. В рамках выполнения данных мероприятий медицинские подразделения и учреждения Народной милиции были на сто процентов доукомплектованы необходимым оборудованием и лекарственными препаратами, — говорится в сообщении.

В случае обострения обстановки вдоль линии боевого сопротивления у медиков будет все необходимое, чтобы оказать помощь пострадавшим, как военнослужащим, так и гражданским.

Напомним, что 20 мая Верховный главнокомандующий ДНР Денис Пушилин дал приказ привести в высшую степень боевой готовности силы Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU