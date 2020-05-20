2020-05-20T16:24:18+03:00
Политика

В Народной милиции ДНР сделали заявление о повышении боевой готовности

Защитники Республики в любой момент готовы дать отпор украинскому агрессору [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Заместитель начальника УНМ Эдуард Басурин сделал заявление. Фото: ruftv.ruЗаместитель начальника УНМ Эдуард Басурин сделал заявление. Фото: ruftv.ru
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В Народной Милиции ДНР заявили, что все подразделения приведены в высшие степени боевой готовности. Такое решение было принято Верховным главнокомандующим ДНР Денисом Пушилиным.

- Подразделениями Народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана и оборона гарнизонов, важных объектов, штабов и командных пунктов, выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование, - говорится в заявлении Заместителя начальника УНМ Эдуарда Басурина. - Соединения, части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учения возвращены в свои гарнизоны. Личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние. Войсковые запасы материально-технических средств загружены в боевые машины и автотранспорт.

Также в НМ отметили, что высокая боевая выучка, поддержание вооружения и военной техники в готовности к немедленному применению, высокое морально-психологическое состояние, дисциплинированность и бдительность личного состава Народной милиции позволяет в любое время организованно, в установленные сроки дать отпор украинскому агрессору и успешно выполнить поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что при президентстве на Украине Владимира Зеленского обстрелы Республик Донбасса только усилились. Жители постоянно находятся под огнем, который открывают с украинской стороны.

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Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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