В годовщину правления Зеленского боевики Киева обстреляли пригород Донецка и Горловки

21 Май 2020 2020-05-21T12:23:11+03:00

В сторону населенных пунктов Республики за сутки было выпущено больше 70 боеприпасов

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20 мая 2019 года Владимир Зеленский заявил, что его первостепенная задача – прекращение огня, однако год спустя киевские силовики все равно продолжают терроризировать население Донбасса.

Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 8 нарушений. Боевики вели огонь по населенным пунктам Донецка и Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Озеряновка, Широкая Балка, поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты 6/7), Спартак, Донецк (Вольво-центр), — говорится в сообщении.

Всего в сторону Республики было выпущено около 70 боеприпасов. В их числе снаряды от пушек БТР и крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты противотанковых гранатометов. В итоге Представительством ДНР в СЦКК были зафиксированы новые повреждения у нескольких домов в Горловке, жертв среди мирного населения не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU