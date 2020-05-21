Киевские силовики из гранатомета обстреляли село в ЛНР

21 Май 2020 2020-05-21T11:28:06+03:00

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За прошедшие сутки киевские силовики снова нарушили режим прекращения огня. Всего в направлении ЛНР было зафиксировано одно нарушение, огонь велся из противотанкового гранатомета. Под обстрелом оказался района села Калиновка. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 20 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по следующему направлению: 13.15 Луганское – Калиновка: СПГ-9 (6 выстрелов). Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, — говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны Украины подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности. Об этом заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU