В Донецке появилось граффити в благодарность медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией
Граффити со словами благодарности медицинским работникам ДНР, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, появилось сегодня в Донецке. Оно размещено в Ворошиловском районе города на плитах, окаймляющих набережную реки Кальмиус, сообщает Донецкое Агентство Новостей.
Рисунок размером пять на шесть метров выполнен на белом фоне. В центре – традиционный медицинский символ: чаша Гигеи – древнегреческой богини здоровья, которую обвивает змея. Он заключен в изображение сердца, вокруг которого находится лента в цветах флага ДНР. У верхнего и нижнего краев граффити надпись – «Cпасибо медикам».
Инициаторами акции выступили депутат Народного Совета ДНР Лариса Ювко и Александр Кишинец – помощник-консультант депутата Федора Березина.
Ранее мы сообщали, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей.
- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве. - Среди них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о готовности в любое время дать отпор украинскому агрессору
Подразделения Народной Милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU