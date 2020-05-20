2020-05-20T21:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Донецке появилось граффити в благодарность медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией

Сердце с чашей Гигеи расположено на плитах Набережной
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Этой акцией дончане выразили благодарность докторам. Фото: ДАНЭтой акцией дончане выразили благодарность докторам. Фото: ДАН
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Граффити со словами благодарности медицинским работникам ДНР, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, появилось сегодня в Донецке. Оно размещено в Ворошиловском районе города на плитах, окаймляющих набережную реки Кальмиус, сообщает Донецкое Агентство Новостей.

Рисунок размером пять на шесть метров выполнен на белом фоне. В центре – традиционный медицинский символ: чаша Гигеи – древнегреческой богини здоровья, которую обвивает змея. Он заключен в изображение сердца, вокруг которого находится лента в цветах флага ДНР. У верхнего и нижнего краев граффити надпись – «Cпасибо медикам».

Инициаторами акции выступили депутат Народного Совета ДНР Лариса Ювко и Александр Кишинец – помощник-консультант депутата Федора Березина.

Ранее мы сообщали, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве. - Среди них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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