2020-05-20T10:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 270 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 270 жителейЗа все время коронавирус в ДНР диагностирован у 270 жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве. - Среди них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что зарегистрировано два летальных случая.

- Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет, - сказали в министерстве.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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