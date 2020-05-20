Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей.
- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве. - Среди них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что зарегистрировано два летальных случая.
- Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет, - сказали в министерстве.
За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU