Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики

20 Май 2020 2020-05-20T10:35:31+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 270 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 270 человек

Изменить размер текста: A A

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве. - Среди них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении Республики рассказали, что зарегистрировано два летальных случая.

- Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет, - сказали в министерстве.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса в ЛНР умер главврач больницы №4

По состоянию на 17 мая коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 317 жителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU