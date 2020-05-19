В Луганске от коронавируса умер главврач больницы №4

19 Май 2020 2020-05-19T10:13:38+03:00

Алексею Навроцкому было всего 48 лет. Фото: lug-info.com

Алексею Навроцкому было всего 48 лет

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Главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, умер 18 мая в возрасте 48 лет. Об этом сегодня сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского медуниверситета (ЛГМУ), профессор Яна Соцкая.

- Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая аппарат искусственной вентиляции легких, - рассказала Соцкая.

Навроцкий скончался в реанимационном отделении больницы № 4. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что заболевший коронавирусной инфекцией главный врач больницы № 4 находится в стабильно тяжелом состоянии. Поликлиническое отделение этой больницы перестало принимать обычных больных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU