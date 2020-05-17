17 Май 2020 2020-05-17T15:45:26+03:00

За все время в ЛНР диагностировали 317 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 317 человек

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Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

В Минздраве Республики отметили, что за все время коронавирусная инфекция диагностирована у 317 человек.

- Выписано 110 человек, - говорится в сообщении министерства.

Вчера в здравоохранительном ведомстве Республики заявляли о 312 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве государства 11 мая было принято решение о возобновлении работы общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов на большей части территории Луганской Народной Республики при условии соблюдения требований по организации их работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU