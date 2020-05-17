Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
В Минздраве Республики отметили, что за все время коронавирусная инфекция диагностирована у 317 человек.
- Выписано 110 человек, - говорится в сообщении министерства.
Вчера в здравоохранительном ведомстве Республики заявляли о 312 случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, что на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве государства 11 мая было принято решение о возобновлении работы общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов на большей части территории Луганской Народной Республики при условии соблюдения требований по организации их работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU