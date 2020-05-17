2020-05-17T15:45:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 317 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время в ЛНР диагностировали 317 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ЛНР диагностировали 317 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

В Минздраве Республики отметили, что за все время коронавирусная инфекция диагностирована у 317 человек.

- Выписано 110 человек, - говорится в сообщении министерства.

Вчера в здравоохранительном ведомстве Республики заявляли о 312 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве государства 11 мая было принято решение о возобновлении работы общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов на большей части территории Луганской Народной Республики при условии соблюдения требований по организации их работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей
Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева
В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР
Утром 17 мая ВСУ выпустили по донецкому и горловскому направлениям 47 мин
Погода в Луганске на день: 17 мая будет облачно с прояснениями
В ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом
Погода в Донецке на день: 17 мая температура воздуха прогреется до +17
Жителю Донецка вынесли приговор - 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику
Донецкий врач - терапевт: Многие люди стали пренебрегать мерами безопасности
Через КПП «Станица Луганская» впевые за долгое время начали пропускать людей
В ДНР за неделю родилось 215 малышей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешения конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится
СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов