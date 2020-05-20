2020-05-20T20:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Более четверти из числа выявленных случаев коронавируса в ЛНР являются завозными

Такое заявление сделал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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За все время в Луганской Народной Республике провели около пяти тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.За все время в Луганской Народной Республике провели около пяти тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более четверти из общего числа выявленных случаев коронавируса в ЛНР являются завозными.

- Эпидситуация развивалась исходя из того, что первые случаи (коронавируса) были завозные, то есть на территории Республики в начале эпидсезона – в феврале и марте – обследования, которые проводились, были с лицами, которые прибыли из неблагоприятных по эпидситуации мест либо с сопредельных территорий, - сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко. - Более чем четверть являются завозными случаями.

Также он сообщил, что за все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 345 человек.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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