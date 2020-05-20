2020-05-20T10:38:16+03:00
Политика

"Дома подпрыгивают": Горловка и окраины Донецка снова под огнем армии Украины

ВСУ обстреляли из минометов поселок шахты Гагарина и Старомихайловку на западе Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тишина в красной зоне - редкое явление.Тишина в красной зоне - редкое явление.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооруженные формирования Украины сегодня утром нанесли удары по окраинам Горловки и Донецка.

- Обстрелы зафиксированы в период с 5:32 до 6:15. Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка на западе Донецка, поселкам шахты имени Гагарина и Широкая Балка на западной окраине Горловки. Выпущено в общей сложности 10 мин калибрами 82 и 120 мм, произведено пять выстрелов из вооружения БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы, - сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Местные жители сообщают о невыносимости такого положения.

- Дома подпрыгивают от взрывов, - рассказывает жительница Горловки. - Скажите, как жить в таких условиях? А мы седьмой год так выживаем!

Ранее, в результате обстрела поселка Еленовка, расположенного на юге от Донецка, огнестрельное ранение в плечо получила мирная жительница 1961 года рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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"Дома подпрыгивают": Горловка и окраины Донецка снова под огнем армии Украины
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