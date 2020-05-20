За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики
Главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко сообщил, что за все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 345 человек.
- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - сказал он.
За все время в Луганской Народной Республике провели около пяти тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, это от ста до двухсот исследований в день.
- Наши исследования проводятся не только у тех лиц, которые имели явные клинические проявления, у нас обследуются все граждане, которые приезжают из мест неблагоприятных по коронавирусной инфекции, обследуются граждане, которые являются контактными и граждане с клиническими проявлениями, - сказал Докашенко.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU