2020-05-20T17:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики

В день на коронавирус в ЛНР проводится в среднем сто тестов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ЛНР зарегистрировали 345 случаев коронавирусаЗа все время в ЛНР зарегистрировали 345 случаев коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко сообщил, что за все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 345 человек.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, - сказал он.

За все время в Луганской Народной Республике провели около пяти тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, это от ста до двухсот исследований в день.

- Наши исследования проводятся не только у тех лиц, которые имели явные клинические проявления, у нас обследуются все граждане, которые приезжают из мест неблагоприятных по коронавирусной инфекции, обследуются граждане, которые являются контактными и граждане с клиническими проявлениями, - сказал Докашенко.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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