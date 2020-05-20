Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 мая 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 19 мая, выявлено 14 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее.

- Среди них три медицинских работника, - говорят в Минздраве ДНР. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В министерстве здравоохранения Республики рассказали, что за сутки по результатам двух отрицательных тестов выписано - 10 человек.

-Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет, - сообщили в здравоохранительном учреждении ДНР.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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