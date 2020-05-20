2020-05-20T10:28:37+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 20 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время в ДНР зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ДНР зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 19 мая, выявлено 14 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее.

- Среди них три медицинских работника, - говорят в Минздраве ДНР. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В министерстве здравоохранения Республики рассказали, что за сутки по результатам двух отрицательных тестов выписано - 10 человек.

-Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет, - сообщили в здравоохранительном учреждении ДНР.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей

Сегодня вечером боевики из 128-й бригады ВСУ обстреляли Еленовку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов
Ситуация с коронавирусом в ЛНР начала стабилизироваться
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики
Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности
В Народной милиции ДНР сделали заявление о повышении боевой готовности
«#Спасибо_за_заботу»: Дети Республики в рисунках благодарят всех, кто встал на борьбу с коронавирусом
"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке
Дарья Морозова: Зеленский приветствует пытки пленных
При Зеленском выросло количество обстрелов и жертв в Донбассе
Денис Пушилин: Подразделения Народной милиции ДНР находятся в повышенной боевой готовности
"Дома подпрыгивают": Горловка и окраины Донецка снова под огнем армии Украины
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики
Подростки помогли приюту «4 ЛАПКИ» спасти щенков
Погода в Луганске на день: Переменная облачность и +19
Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь
Леонид Пасечник – Владимиру Зеленскому: Не прекратите обстрелы гражданских объектов – примем меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения
За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса
«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей
В ЛНР отменили итоговые экзамены для выпускников школ
25 мая в Луганске не будут продавать спиртные напитки
В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году
Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19