Ситуация с коронавирусом в ЛНР начала стабилизироваться

20 Май 2020 2020-05-20T17:07:36+03:00

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 345 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация с Covid-19 в Луганской Народной Республике начала стабилизироваться. Об этом сообщил главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- На сегодняшний момент в Республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации, - говорит Докашенко. - В первую очередь это связано с тем, что уменьшилось количество вновь выявленных случаев, и это уменьшение зафиксировано именно в тех городах, где до этого были введены жесткие ограничительные мероприятия.

Главный санврач Республики отметил, что больше 25 процентов случаев коронавируса в Луганской Народной Республике – завозные.

- Эпидситуация развивалась исходя из того, что первые случаи были завозные, то есть на территории Республики в начале эпидсезона – в феврале и марте – обследования, которые проводились, были с лицами, которые прибыли из неблагоприятных по эпидситуации мест либо с сопредельных территорий, - сказал он.

За все время в ЛНР зарегистрировано 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU