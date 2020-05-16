Донецкий врач - терапевт: Многие люди стали пренебрегать мерами безопасности

16 Май 2020 2020-05-16T20:52:52+03:00

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От масок все устали - душно в танспорте, магазине, на рынке. Тем временем, медики говорят, что пренебрегать мерами безопасности очень рисковано. И для себя, и для окружающих.

- Карантин был введен во многом на упреждение, чтобы выжила система здравоохранения, чтобы коридоры больниц не были заполнены лежачими задыхающимися пациентами, которым некому помочь. Похоже, это сработало, но… опасность то не миновала! – Говорит терапевт частной клиники Евгений Смирнов. - Первыми отказываются носить маски наши дорогие пенсионеры. Это и понятно - им душно, не удобно. Лето у нас ожидается аномально жарким, ходить в масках будет еще тяжелее. Но мы должны это выдержать! В этом и заключается наша безопасность. Не соблюдать эти меры - значит, подвергать опасности других.

А новая волна, по мнению ученых, скорее всего, придет с первым похолоданием - этой осенью. И если нам повезет, она будет менее летальна.

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Об этом сообщили в Минздраве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU