2020-05-16T12:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР выявили еще 17 заразившихся Covid-19

Об этом сообщили в Минздраве
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ношение маски – залог сохранения здоровьяНошение маски – залог сохранения здоровьяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецкой Народной Республике выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Всего на 10.00 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Республике - 246. В стационарах лечатся 205 пациентов, 36 - выписаны. Умерло пять человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован в Республике у туристки из Китая 9 марта.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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