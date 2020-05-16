Украинские военные открывали огонь по Донецку, Горловке и Набережному

16 Май 2020 2020-05-16T10:59:40+03:00

Больше 350 боеприпасов выпустили ВСУ по Республике за сутки. Фото: Штаб «ООС»

Они выпустили больше 350 боеприпасов за сутки

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Украинские военные за прошедшие сутки 21 раз нарушили «режим тишины», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 350 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись район «Вольво-Центра», аэропорта, окрестности поселков шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова, район Старомихайловки, Александровки, сел Васильевка, Жабичево, Крутая Балка, на горловском направлении - окрестности поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском - село Набережное.

Вооруженные формирования Украины пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, зенитные установки, БМП, БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Куйбышевском районе Донецка повреждено четыре многоэтажки и здание рынка «Октябрьский».

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики восемь раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР больше 150 боеприпаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU