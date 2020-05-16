16 Май 2020 2020-05-16T10:05:35+03:00

Басурин: Украинские боевики 91 раз за неделю нарушили перемирие Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Они выпустили по ДНР больше 400 боеприпасов

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Вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 400 боеприпасов. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

- По районам двадцати шести населенных пунктов Республики противник выпустил 267 мин калибра 120- и 82 миллиметра и 164 боеприпаса из различных типов гранатометов. В результате повреждены тринадцать домов и объектов гражданской инфраструктуры в Ясном, Верхнеторецком, поселке шахты имени Гагарина, Старомихайловке, а также пострадали две мирные жительницы, - рассказал Эдуард Александрович.

Также он сообщил, что все вопиющие факты тщательно задокументированы и переданы в Международные организации. А еще – в Генеральную прокуратуру Республики.

- Для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Шаповалова, Кащенко, Марченко, Майстренко, Гончарука и Зубанича, - подчеркнул замкомандующего.

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ИСТОЧНИК KP.RU