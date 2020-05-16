Басурин: Украинские боевики 91 раз за неделю нарушили перемирие
Вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 400 боеприпасов. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
- По районам двадцати шести населенных пунктов Республики противник выпустил 267 мин калибра 120- и 82 миллиметра и 164 боеприпаса из различных типов гранатометов. В результате повреждены тринадцать домов и объектов гражданской инфраструктуры в Ясном, Верхнеторецком, поселке шахты имени Гагарина, Старомихайловке, а также пострадали две мирные жительницы, - рассказал Эдуард Александрович.
Также он сообщил, что все вопиющие факты тщательно задокументированы и переданы в Международные организации. А еще – в Генеральную прокуратуру Республики.
- Для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Шаповалова, Кащенко, Марченко, Майстренко, Гончарука и Зубанича, - подчеркнул замкомандующего.
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ИСТОЧНИК KP.RU