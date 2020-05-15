В донецком парке Щербакова заработали аттракционы
В донецком парке культуры и отдыха имени Щербакова открыли новый сезон, все аттракционы исправны, а фудкорты готовятся к работе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— 14 мая начинают свою работу аттракционы в парке культуры и отдыха им. Щербакова. На сегодняшний день завершена подготовка и техническая проверка аттракционов парка, облагорожена территория зон отдыха, — говорится в сообщении.
Работать в штатном режиме парки могут благодаря послаблениям в указе Главы Республики «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса. С 14 мая в парке уже можно заниматься спортом, проводить свой досуг, кататься на аттракционах и кушать на фудкортах с открытыми летними площадками.
Напомним, что не так давно парк лишился одного из самых посещаемых аттракционов – колеса обозрения. Его пришлось демонтировать из-за серьезной поломки.
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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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