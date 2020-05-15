2020-05-15T14:38:01+03:00
Общество

В донецком парке Щербакова заработали аттракционы

Послабления в указе о режиме повышенной готовности в связи коронавирусом позволили начать новый сезон в парке
Екатерина Сорока
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Согласно пункту 9.2 указа, возможна работа открытых летних площадок, предприятий общепита, объектов спорта до 22.00. Фото: gorod-donetsk.comСогласно пункту 9.2 указа, возможна работа открытых летних площадок, предприятий общепита, объектов спорта до 22.00. Фото: gorod-donetsk.com
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В донецком парке культуры и отдыха имени Щербакова открыли новый сезон, все аттракционы исправны, а фудкорты готовятся к работе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— 14 мая начинают свою работу аттракционы в парке культуры и отдыха им. Щербакова. На сегодняшний день завершена подготовка и техническая проверка аттракционов парка, облагорожена территория зон отдыха, — говорится в сообщении.

Работать в штатном режиме парки могут благодаря послаблениям в указе Главы Республики «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса. С 14 мая в парке уже можно заниматься спортом, проводить свой досуг, кататься на аттракционах и кушать на фудкортах с открытыми летними площадками.

Напомним, что не так давно парк лишился одного из самых посещаемых аттракционов – колеса обозрения. Его пришлось демонтировать из-за серьезной поломки.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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