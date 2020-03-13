Донецкий парк Щербакова лишится своего главного аттракциона
Уже больше недели в социальных сетях обсуждают подготовку парка Щербакова к весенне-летнему сезону. Началось все с фотографии в социальных сетях. Кто-то из пользователей сфотографировал колесо обозрения без пассажирских кабинок.
Большинство уже обрадовалось, что аттракцион снова заработает, а кабинки сняли для косметического ремонта. Однако ситуация оказалась печальнее. Парк Щербакова лишится своего главного аттракциона. Слухи о введении в работу колеса обозрения опроверг глава администрации города Алексей Кулемзин.
Фотография, которая вызвала ажиотаж в социальных сетях. Фото: vk.com
— Сообщаю, что данный аттракцион действительно будет демонтирован согласно проведенному экспертному заключению, по причине сквозной коррозии, дефектов несущих конструкция и смещения силового каркаса. Аттракцион был сооружен еще в 1982 году. Дирекция парка почти 40 лет поддерживала его в рабочем состоянии, однако на сегодняшний день колесо обозрения полностью вышло из строя и не подлежит ремонту. Дальнейшая эксплуатация аттракциона невозможна, так как несет большую опасность для людей, — сообщил Кулемзин.
Одна из поломок на колесе обозрения. Фото: vk.com
Таким образом, к новому сезону готово 10 аттракционов, один из которых совсем новый – «Зеркальный лабиринт».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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