Донецкий парк Щербакова лишится своего главного аттракциона

13 Март 2020 2020-03-13T20:26:24+03:00

Высота колеса обозрения в парке Щербакова была около 27 метров. Фото: dan-news.info

Изменить размер текста: A A

Уже больше недели в социальных сетях обсуждают подготовку парка Щербакова к весенне-летнему сезону. Началось все с фотографии в социальных сетях. Кто-то из пользователей сфотографировал колесо обозрения без пассажирских кабинок.

Большинство уже обрадовалось, что аттракцион снова заработает, а кабинки сняли для косметического ремонта. Однако ситуация оказалась печальнее. Парк Щербакова лишится своего главного аттракциона. Слухи о введении в работу колеса обозрения опроверг глава администрации города Алексей Кулемзин.

Фотография, которая вызвала ажиотаж в социальных сетях. Фото: vk.com

— Сообщаю, что данный аттракцион действительно будет демонтирован согласно проведенному экспертному заключению, по причине сквозной коррозии, дефектов несущих конструкция и смещения силового каркаса. Аттракцион был сооружен еще в 1982 году. Дирекция парка почти 40 лет поддерживала его в рабочем состоянии, однако на сегодняшний день колесо обозрения полностью вышло из строя и не подлежит ремонту. Дальнейшая эксплуатация аттракциона невозможна, так как несет большую опасность для людей, — сообщил Кулемзин.

Одна из поломок на колесе обозрения. Фото: vk.com

Таким образом, к новому сезону готово 10 аттракционов, один из которых совсем новый – «Зеркальный лабиринт».

Читайте также:

Волонтеры из Макеевки вяжут для недоношенных детей теплые вещи и игрушки

Им нужна пряжа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU