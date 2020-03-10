В донецком парке Щербакова будет новый аттракцион - «Зеркальный лабиринт»

10 Март 2020 2020-03-10T18:50:09+03:00

Его отроют 1 мая одновременно с началом весенне-летнего сезона в парках отдыха

Изменить размер текста: A A

1 мая в ДНР начнут работать все парки культуры и отдыха. В донецком парке имени А. С. Щербакова решили порадовать дончан и гостей столицы новинкой.

- Откроется новый аттракцион «Зеркальный лабиринт», — сообщили в пресс-службе администрации города. - Он будет находиться в помещении, где раньше была комната смеха. Аттракцион займет площадь около 100 квадратных метров, зеркала будут иметь специальную подсветку.

Напомним, что аттракцион «Зеркальный лабиринт» строится на принципе оптического обмана. Это сеть коридоров, состоящих из плоских и выпуклых зеркал. Вместо ровного пути перед глазами посетителя будет постоянно появляться собственное отражение. Поэтому пройти лабиринт сложно, несмотря на его небольшую территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ко всем пришла весна, а в Донецк - сразу лето

Но скоро дончан ждет похолодание (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU