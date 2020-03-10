Ко всем пришла весна, а в Донецк - сразу лето

К нынешней весне сложно применить глаголы «наступила» или «пришла», потому что она ворвалась стремительно и бурно. С теплым ветром, раскрывшимися почками на деревьях и температурой +22.

Это уже второе цветение крокусов в этом году.Фото: Илья Богатиков

- Сколько живу, но такой взрывной весны не помню, - говорит моя пожилая учитель, а ей уже под 90 лет! – Но нехорошо это. Вот такие резкие перепады в природе всегда к беде. Тут или эпидемии жди, или еще чего-то.

Дончанки в летних платьях и босоножках. Фото: Андрей Викторович

Мне не хочется думать так пессимистично, ведь за окном просто рай - с цветами и пением птиц. Но, действительно, разница впечатляет. Ровно месяц назад весь Донецк был в снегу, народ катался с горок и ругал коммунальщиков, не успевавших чистить дороги. И вот, пожалуйста, всего лишь прошел месяц. И тот же народ ходит в футболках и ищет местечко в тени, чтобы охладиться мороженным, общественный транспорт уже напоминает газовые камеры, а народ щеголяет в футболках и платьях.

- Мне кажется, природа даже не отдохнула, зимы толком-то и не было и вот даже не весна, а сразу лето пришло в Донецк, - говорит моя подруга.

Это 9 февраля.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А это 9 марта! Такая стремительная разница всего за месяц.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но продержится такая погода еще неделю, если верить прогнозам синоптиков. Вот уже 15 марта ночная температура упадет до 0 градусов, днем будет не выше +6. А с 16 марта возможны даже заморозки. Максимальная дневная температура до конца марта не превысит +10.

А потому пользуйтесь неожиданным подарком природы, больше гуляйте пешком, получайте витамин D.

А вот людям, склонным к метеозависимости и скачкам давления, стоит побеспокоиться о здоровье и принимать свои привычные препараты, назначенные врачом.

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