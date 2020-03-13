Волонтеры из Макеевки вяжут для недоношенных детей теплые вещи и игрушки

Полгода назад Донецкому республиканскому центру охраны материнства и детства стали помогать волонтеры клуба любителей вязания «28 петель». Они вяжут для недоношенных малышей из натуральной шерсти носочки, шапочки, пледы, специальные игрушки и отдают абсолютно бесплатно.

- Малышам, которые появились на свет раньше положенного срока, несмотря на то, что их выхаживаем в специальных инкубаторах, тяжело удерживать температуру тела. Шерстяные вещи очень помогают. Когда ребенок в тепле, он ощущает себя как в материнской утробе. К тому же шерсть стимулирует рефлексогенные зоны и ребенок быстрее развивается, - рассказала «КП» заведующая отделением неонатального наблюдения и лечения новорожденных Елена Стрюковская.

В выхаживании детей важны и игрушки-комфортеры.

- Днем женщина носит их на груди (игрушки пропитываются запахом ее тела), а ночью - кладет рядом со своим ребенком, - поясняет Елена Анатольевна. – Иллюзию присутствия мамы создают и шнурки на комфортерах, напоминающие пуповину, – ребенок хватается за них рукой и успокаивается.

Клуб любителей вязания появился в Макеевке осенью прошлого года. Почему «28 петель»? Именно столько нужно для носочков на ребенка весом около полукилограмма.

Это не единичная инициатива, а настоящее международное движение. Зародилось оно в Казахстане в 2006 году, и сегодня в нем участвует множество клубов. Только в России такие клубы работают в 77 городах. В Донецкой Народной Республике «28 петель» первые.

Сейчас волонтерам нужна шерсть для носков.

- Из 100 граммов пряжи (а это всего один моточек), получится восемь пар носочков. Значит, восемь малышей мы согреем теплом и поможем им выжить, - говорит руководитель клуба любителей вязания «28 петель» Елена Резникова.

«28 петель» приглашают к себе неравнодушных людей, которые умеют вязать.

- Мы есть в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». Всегда открыты для общения и сотрудничества. И даже более того - если вы не умеете вязать, но очень хочется научиться, приходите - научим, - говорит руководитель местного клуба любителей вязания.

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