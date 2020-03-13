2020-03-13T17:31:06+03:00
Общество

Волонтеры из Макеевки вяжут для недоношенных детей теплые вещи и игрушки

Им нужна пряжа
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Елена Стрюковская показала игрушку, которая позволяет новорожденным постоянно ощущать присутствие мамы и спокойно спатьЕлена Стрюковская показала игрушку, которая позволяет новорожденным постоянно ощущать присутствие мамы и спокойно спатьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Полгода назад Донецкому республиканскому центру охраны материнства и детства стали помогать волонтеры клуба любителей вязания «28 петель». Они вяжут для недоношенных малышей из натуральной шерсти носочки, шапочки, пледы, специальные игрушки и отдают абсолютно бесплатно.

- Малышам, которые появились на свет раньше положенного срока, несмотря на то, что их выхаживаем в специальных инкубаторах, тяжело удерживать температуру тела. Шерстяные вещи очень помогают. Когда ребенок в тепле, он ощущает себя как в материнской утробе. К тому же шерсть стимулирует рефлексогенные зоны и ребенок быстрее развивается, - рассказала «КП» заведующая отделением неонатального наблюдения и лечения новорожденных Елена Стрюковская.

В выхаживании детей важны и игрушки-комфортеры.

- Днем женщина носит их на груди (игрушки пропитываются запахом ее тела), а ночью - кладет рядом со своим ребенком, - поясняет Елена Анатольевна. – Иллюзию присутствия мамы создают и шнурки на комфортерах, напоминающие пуповину, – ребенок хватается за них рукой и успокаивается.

Клуб любителей вязания появился в Макеевке осенью прошлого года. Почему «28 петель»? Именно столько нужно для носочков на ребенка весом около полукилограмма.

Это не единичная инициатива, а настоящее международное движение. Зародилось оно в Казахстане в 2006 году, и сегодня в нем участвует множество клубов. Только в России такие клубы работают в 77 городах. В Донецкой Народной Республике «28 петель» первые.

Сейчас волонтерам нужна шерсть для носков.

- Из 100 граммов пряжи (а это всего один моточек), получится восемь пар носочков. Значит, восемь малышей мы согреем теплом и поможем им выжить, - говорит руководитель клуба любителей вязания «28 петель» Елена Резникова.

«28 петель» приглашают к себе неравнодушных людей, которые умеют вязать.

- Мы есть в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». Всегда открыты для общения и сотрудничества. И даже более того - если вы не умеете вязать, но очень хочется научиться, приходите - научим, - говорит руководитель местного клуба любителей вязания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкие врачи выходили малышку, которая родилась с весом меньше 500 граммов

Коллег из Московского центра акушерства академика Кулакова удивило, что это удалось на минимуме оборудования (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Состояние туристки из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус в Горловке, пока не вызывает опасений
«12 заболевших коронавирусом в Горловке!» - Очередная ложь Авакова
Украина закрывает пункты пропуска из - за коронавируса – Аваков
Драмтеатр представил очередную премьеру "Контракт" режиссера Василия Маслия
Главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко о коронавирусе: Украина находится в определенном коллапсе
Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке
Тест-системы для определения коронавируса появятся в ЛНР в ближайшее время
ВСУ стали манипулировать коронавирусом
Зафиксирован массированный минометный обстрел окраины Донецка украинскими военными
«Я – Глава Республики на один день»: В ЛНР запустили конкурс эссе
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
В ДНР за неделю родилось 90 мальчиков и 87 девочек
Погода на день в Луганске: 13 марта будет облачно с прояснениями, до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 13 марта будет немного облачным, до +17 градусов
«Важно подходить к вопросу не по-бюрократически формально, а неравнодушно»: Денис Пушилин поручил улучшить питание в общеобразовательных учреждениях
Будут ли работать пропускные пункты в Донбассе в связи с введенным в Украине карантином из-за коронавируса
В ЛНР подорожают вермуты и вина с добавками
Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ
23 солдата ВСУ эвакуировали с симптомами коронавируса
Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе