Донецкие врачи выходили малышку, которая родилась с весом меньше 500 граммов

В Донецке есть уникальное отделение, где выхаживают недоношенных младенцев. Оно находится в республиканском центре охраны материнства и детства. Сам центр уникален тем, что в нем женщина, у которой беременность протекает тяжело, наблюдается, рожает ребенка, а затем находится со своим малышом, пока он не наберет вес.

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ УЧАТ ДЫШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Дончанка Елена Зайцева родила утром 1 января. Дочь Ксюшенька для нее – первый долгожданный ребенок.

- В роддом поступила 31 декабря незадолго до боя курантов, - вспоминает Лена. - Мы с супругом не ожидали, что так рано станем родителями; я должна была родить только через три месяца. Дома готовились встретить Новый год, как вдруг почувствовала неприятную боль в животе. Думала, ребенок просто ножкой ударил, но все оказалось серьезнее.

Ксения родилась крохотной. Когда акушерка перерезала пуповину, малышка не могла дышать. Легкие еще не созрели. Врачи сразу же подключили Ксюшу к аппарату искусственной вентиляции легких.

В реанимации малышка находилась больше двух недель. И сейчас еще учится дышать.

- Полдня без дополнительного кислорода - это уже неплохо, - отметила заведующая отделением неонатального наблюдения и лечения новорожденных Елена Стрюковская.

На запястье новорожденной красный датчик, который подключен к монитору. Лена видит, с какой частотой бьется сердце дочери, и сколько кислорода в ее крови. Врачи научили молодую маму кормить свою кроху через трубочку-зонд. У Ксюшеньки еще не развит сосательный рефлекс.

Елена Зайцева возле доченьки днем и ночью. Ксюша находится в шалашике из простыней, защищающих незрелую сетчатку глаз от дневного светаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Каждый день Лена включает малышке шум моря или мультфильмы и делает ей массаж пальчиков. Для развития речи и мышления. Сейчас Ксения весит 2 килограмма 900 граммов.

Малышку проведывают папа и бабушка. Они мечтают взять ее на руки и уже дома раскормить кашами.

В отделении выхаживания недоношенных малышей тридцать коек.

- К нам поступают новорожденные, нуждающиеся в лечении и дальнейшей реабилитации, - рассказывает Елена Анатольевна. - Самый маленький ребенок, который у нас был, - 450 граммов. Сейчас с Виолеттой (так назвали малышку) все в порядке. Только в прошлом году выходили четырнадцать младенцев весом меньше одного килограмма, еще почти сорок - до полутора килограммов.

НЕОБХОДИМО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Врачи отделения интенсивной терапии стараются стабилизировать состояние новорожденных в первые сутки. Но бывает, требуются недели, прежде чем малыша переведут непосредственно в отделение выхаживания. Все это время крохи получают внутривенное питание. Препараты, содержащие белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, покупают родители.

Флакон на 100 миллилитров (его малышу хватает на полтора дня) в России стоит всего 560 рублей, в то время как в ДНР – 1500 рублей. Некоторые коммерческие структуры зарабатывают сверхприбыли на родительской беде.

- Достаточно ли в Республике оборудования для выхаживания деток? – спросил я заместителя генерального директора по неонатологии Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрия Бессонова.

- Оборудование требует регулярного профессионального сервиса, ремонта, замены расходных узлов и деталей. К сожалению, с 2014 года в большинстве случаев мы лишены технической поддержки и из-за отсутствия сертифицированного техперсонала, и из-за дефицита средств. За последние пять лет парк оборудования для оказания помощи новорожденным практически не обновлялся. На сегодня в полностью рабочем состоянии находится не больше 25-30 процентов приборов.

В прошлом году был у коллег в Московском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии академика Кулакова. Так они были удивлены, что мы спасаем недоношенных детей интуитивно, не имея возможности анализировать газовый состав крови.

Елена Стрюковская только в прошлом году выходила 14 младенцев весом меньше одного килограммаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Лекарств?

- Для лечения недоношенных детей используются специальные препараты без которых или при дефиците которых вообще невозможно говорить о каких бы то ни было положительных результатах терапии и выхаживания. Некоторыми из них в достаточном объеме учреждения здравоохранения обеспечены за счет гуманитарной помощи, однако немалое их количество вынуждены приобретать родители.

- Сейчас недоношенных детей рождается больше?

- В условиях войны беременность у женщин зачастую протекает с серьезными осложнениями. Чтобы ребенок не погиб внутриутробно и сама женщина осталась жива, мы вынуждены делать кесарево сечение. Но при этом сейчас недоношенных детей рождается не больше, чем до войны.

- Какие встречаются осложнения беременности?

- Происходит сбой в работе почек, нервной системы и повышается артериальное давление. При этом могут быстро наступить необратимые последствия. Раньше о таких формах знали только из литературы, а теперь имеем с ними дело. А виной всему – хронический стресс из-за неопределенности и страха за будущее.

СПРАВКА «КП»

В прошлом году в ДНР родилось без малого 10 тысяч детей, из них - 559 недоношенных. В Республике высокоспециализированную медицинскую помощь крохам оказывают в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства и акушерской службе Донецкого клинического территориального медобъединения (больница имени Калинина).

Интенсивная терапия таким детям может быть проведена и в отделении реанимации новорожденных Республиканской детской клинической больницы, в детском клиническом центре Макеевки, в Перинатальном центре Макеевки, в медобъединении «Семья и здоровье» Горловки, а также в городском отделении патологии новорожденных ЦГКБ №6 Донецка.

Среди малышей возрастом больше 32 недель выживает 97,5-98,8 процентов, в то время как в сроке меньше 32 недель до 74-76 процетов. Причем, если в последней категории разделить по срокам, то 28-32 недели - 80-85 процентов, а возрастом меньше 28 недель не больше 60 процентов.

Родившимся раньше срока малышам требуется длительная реабилитация, которую проводят в отделениях патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы, Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, Перинатального центра Макеевки, Детского клинического центра Макеевки, ЦГКБ №3 и ЦГКБ №6 Донецка, медобъединения «Семья и здоровье» Горловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробности)