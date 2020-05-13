Украинская армия два часа обстреливала окраину Донецка из зениток
Вечером, 13 мая, вооруженные формирования нанесли массированный обстрел по пригороду Донецка. Под обстрел попало село Спартак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелы зафиксированы в 17.05 и 19.37. В обоих случаях огонь велся из Авдеевки, - говорится в сообщении СЦКК.
В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что при обстреле Спартака применялись зенитные установки.
- Было произведено по 50 выстрелов во время каждого обстрела, - рассказали в СЦКК.
Ранее сообщалось о вечернем обстреле пригорода Ясиноватой. Под обстрел попал поселок Васильевка Киевские силовики выпустили пять 82-миллиметровых мин и семь 120-миллиметровых, а также было произведено 20 выстрелов из БМП-2.
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