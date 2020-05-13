Украинская армия два часа обстреливала окраину Донецка из зениток

13 Май 2020 2020-05-13T21:23:02+03:00

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Вечером, 13 мая, вооруженные формирования нанесли массированный обстрел по пригороду Донецка. Под обстрел попало село Спартак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелы зафиксированы в 17.05 и 19.37. В обоих случаях огонь велся из Авдеевки, - говорится в сообщении СЦКК.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что при обстреле Спартака применялись зенитные установки.

- Было произведено по 50 выстрелов во время каждого обстрела, - рассказали в СЦКК.

Ранее сообщалось о вечернем обстреле пригорода Ясиноватой. Под обстрел попал поселок Васильевка Киевские силовики выпустили пять 82-миллиметровых мин и семь 120-миллиметровых, а также было произведено 20 выстрелов из БМП-2.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU