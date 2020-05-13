2020-05-13T20:03:42+03:00
Политика

ВСУ ударили по Ясиноватой

Под обстрел попал поселок Васильевка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ не прекращают стрелять по мирным жителям ДНРВСУ не прекращают стрелять по мирным жителям ДНРФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня вечером, 13 мая, украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Васильевка, что в Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 18:45, - говорится в сообщении СЦКК. - Огонь велся со стороны Авдеевки и поселка Новоселовка Вторая, расположенного примерно в пяти километрах к северо-востоку от Авдеевки и семи километрах к северу от Ясиноватой.

Отмечается, что по Васильевке киевские силовики выпустили пять 82-миллиметровых мин и семь 120-миллиметровых, а также было произведено 20 выстрелов из БМП-2.

Напомним, что украинская армия днем 13 мая обстреляла поселок Широкая Балка, что в Горловке.

- В 13.05 украинские силовики обстреляли поселок Широкая Балка. Было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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