Днем 13 мая украинская армия обстреляла Горловку

13 Май 2020 2020-05-13T15:40:10+03:00

По Широкой Балке киевские стреляли из минометов. Фото: warfiles.ru

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 13 мая, украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу поселок Широкая Балка. ВСУ стреляли из минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 13.05 украинские силовики обстреляли поселок Широкая Балка. Было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 80 боеприпасов.

Под огнем украинской армии на донецком направлении оказались Ясиноватая и запад Донецка, а именно районы поселков Старомихайловка и шахты «Трудовская», на мариупольском - окрестности села Петровское и поселка Ясное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия 10-минутного обстрела: В Старомихайловке пострадала мирная жительница, повреждены три дома

Местные пытались сами потушить пожар до приезда специалистов. В итоге одна из женщин получила ожоги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU