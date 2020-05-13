2020-05-13T15:40:10+03:00
Политика

Днем 13 мая украинская армия обстреляла Горловку

Под обстрел попал поселок Широкая Балка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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По Широкой Балке киевские стреляли из минометов. Фото: warfiles.ruПо Широкой Балке киевские стреляли из минометов. Фото: warfiles.ru
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Сегодня днем, 13 мая, украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу поселок Широкая Балка. ВСУ стреляли из минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 13.05 украинские силовики обстреляли поселок Широкая Балка. Было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 80 боеприпасов.

Под огнем украинской армии на донецком направлении оказались Ясиноватая и запад Донецка, а именно районы поселков Старомихайловка и шахты «Трудовская», на мариупольском - окрестности села Петровское и поселка Ясное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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