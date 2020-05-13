Последствия 10-минутного обстрела: В Старомихайловке пострадала мирная жительница, повреждены три дома

13 Май 2020 2020-05-13T13:18:02+03:00

Местные пытались сами потушить пожар до приезда специалистов. В итоге одна из женщин получила ожоги

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Ранее «Комсомолка» сообщала об обстрелах Старомихайловки. За десять минут украинские боевики истратили около 50 боеприпасов, повредили три частных дома, и в результате пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксированы повреждения домов по адресам: улица Шевченко, д. 18 (возгорание жилого дома, повреждена хозпостройка, также убито домашнее животное); улица Ленина, д. 102 (повреждение стены); улица Ленина, д. 104 (повреждение фундамента), — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в одном из домов началось возгорание. Местные жители не стали ждать приезда пожарных и сами приступили к тушению огня. В итоге при тушении пожара одна женщина получила множественные ожоги конечностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU