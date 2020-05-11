В приюте «ПИФ» спасают собаку Юльку с передовой

11 Май 2020 2020-05-11T20:57:00+03:00

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В донецком приюте для животных «ПИФ» спасают собаку по кличке Юлька, доставленную с передовой.

- Сегодня ее привезли к нам с раздробленной лапой и торчащими осколками костей. К сожалению, ни собрать, ни спасти лапу мы не сможем. Но Юлька сможет бегать и на трех! Ведь главное - избавить животное от мучительной боли, - рассказывают сотрудники приюта.

В ближайшие дни будет проведена операция - ампутация лапки.

На данный момент приюту необходимы: перчатки для врачей ( размер М или С), хлоргексидин, пелёнки, шприцы, системы. Очень нужны препараты: актовегин, Л-лизин, цефтриаксон, дуфалайт, спрей для обработки ран.

Реквизиты приюта:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

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ИСТОЧНИК KP.RU