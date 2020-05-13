ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления

13 Май 2020 2020-05-13T13:21:22+03:00

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 76 единиц, - сообщили в СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что при обстреле территории Республики киевские силовики использовали 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Под огнем украинской армии на донецком направлении оказались Ясиноватая и запад Донецка, а именно районы поселков Старомихайловка и шахты «Трудовская», на мариупольском - окрестности села Петровское и поселка Ясное, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU