В ЛНР объявили штормовое предупреждение на 13 мая

12 Май 2020 2020-05-12T17:15:14+03:00

Добавим, что штормовое предупреждение делается уже при порывах ветра выше 14 метров в секунду. Фото: Донецк сейчас t.me

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На 13 мая в Луганской Народной Республике объявили штормовое предупреждение. Завтра на территории Республики ожидается усиление ветра. Скорость воздушных потоков в некоторых населенных пунктах составит около 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— В течение суток 13 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду, — предупреждают синоптики.

Сильные ветра в этот сезонный промежуток – нормальное явление. Так, пару дней назад над Азовским морем пронесся смерч. Об этом сообщали жители Мариуполя, Мелекино и Белосарайской Косы. Всего за несколько минут небо стало темно-серого цвета, а посреди моря произошло завихрение воздушных масс.

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ИСТОЧНИК KP.RU