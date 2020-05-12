В ЛНР объявили штормовое предупреждение на 13 мая
На 13 мая в Луганской Народной Республике объявили штормовое предупреждение. Завтра на территории Республики ожидается усиление ветра. Скорость воздушных потоков в некоторых населенных пунктах составит около 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— В течение суток 13 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду, — предупреждают синоптики.
Сильные ветра в этот сезонный промежуток – нормальное явление. Так, пару дней назад над Азовским морем пронесся смерч. Об этом сообщали жители Мариуполя, Мелекино и Белосарайской Косы. Всего за несколько минут небо стало темно-серого цвета, а посреди моря произошло завихрение воздушных масс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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