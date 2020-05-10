2020-05-10T13:36:21+03:00
Политика

В Донбассе над Азовским морем пронесся смерч

Необычное явление погоды наблюдали в районе Мариуполя, Мелекино и Белосарайской Косы [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В районе Мариуполя посреди моря произошло завихрение воздушных масс. Фото: mrpl.cityВ районе Мариуполя посреди моря произошло завихрение воздушных масс. Фото: mrpl.city
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9 мая на юге Донбасса над Азовским морем пронесся смерч. Необычное явление погоды наблюдали жители Мариуполя, Мелекино и Белосарайской Косы.

По информации очевидцев, небо за несколько минут стало темно-серого цвета, посреди моря произошло завихрение воздушных масс. Запечатлели на фото и видео это явление мариупольцы Любовь Макаренко и Данил Кормилин.

Смерч едва не зацепил корабль. Фото: mrpl.city

Смерч едва не зацепил корабль. Фото: mrpl.city

Тем временем, в Кальмиусском районе Мариуполя в субботу днем пошел град. Погода изменилась очень резко. За несколько минут в небе сгустились темные тучи, поднялся ветер, а по окнам и крыше домов начали стучать белые льдинки.

Из-за плюсовой температуры град почти моментально таял. При этом в других районах Мариуполя такого явления не наблюдалось. Град длился недолго. После него сразу же вышло яркое солнце.

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Смерч над Азовским морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Донбассе над Азовским морем пронесся смерч
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