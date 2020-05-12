2020-05-12T13:52:24+03:00
Происшествия

«Родился в рубашке»: В ЛНР во время ремонта дороги рабочий подорвался на противотанковой мине и остался жив

С множественными травмами его доставили в местную больницу Брянки
Екатерина Сорока
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Подразделения МЧС не привлекались. Фото: kontrakty.uaПодразделения МЧС не привлекались. Фото: kontrakty.ua
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11 мая во время ремонта дороги в Брянке рабочий на спецтехнике наткнулся на боевой снаряд. Предположительно это был противотанковый фугас. В результате произошел взрыв. Мужчина получил множественные травмы, но при этом остался жив. Его сразу же доставили в больницу. Об этом сообщили на следующий день в пресс-службе МЧС ЛНР.

— За истекшие сутки в Республике 1 чрезвычайное происшествие. Поступило сообщение о том, что каретой скорой помощи в травматологическое отделение Центральной городской больницы Брянки, был доставлен мужчина 1995 года рождения. С диагнозом: ожог пламенем лица и правой кисти 1 и 2 степени, закрытым переломом правого луча в типичном месте, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, — говорится в сообщении.

Похоже, что рабочий родился в рубашке. После оказания медицинской помощи в больнице Брянки, его перевели в хирургию Стахановской Центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние легкой степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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