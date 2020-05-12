После почти месячного карантина донецкая больница № 16 начнет прием пациентов
С 16 апреля Донецкая городская больница №16 находилась на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Однако теперь кризис миновал, и больница готовится к открытию. Об этом министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко сообщила Донецкому агентству новостей.
— Мы сняли карантин в городской больнице №16. В ближайшее время она начнет работу в штатном режиме, — рассказала министр.
Со слов Долгошапко стало известно, что накануне снятия карантинных ограничений в больнице была проведена контрольная дезинфекция помещений. Не обошлось без помощи сил МЧС Республики. В общей сложности они обработали больше двух тысяч квадратных метров территории больницы.
Добавим, что на сегодняшний день в Республике выявлено 199 случаев инфицирования COVID-19, из них умерли 5 человек, 27 – смогли побороть болезнь, а 167 – находятся на лечении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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