После почти месячного карантина донецкая больница № 16 начнет прием пациентов

12 Май 2020 2020-05-12T17:01:32+03:00

Во время карантина больница не принимала новых пациентов, если им не требовалась срочная неотложная медицинская помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 16 апреля Донецкая городская больница №16 находилась на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Однако теперь кризис миновал, и больница готовится к открытию. Об этом министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко сообщила Донецкому агентству новостей.

— Мы сняли карантин в городской больнице №16. В ближайшее время она начнет работу в штатном режиме, — рассказала министр.

Со слов Долгошапко стало известно, что накануне снятия карантинных ограничений в больнице была проведена контрольная дезинфекция помещений. Не обошлось без помощи сил МЧС Республики. В общей сложности они обработали больше двух тысяч квадратных метров территории больницы.

Добавим, что на сегодняшний день в Республике выявлено 199 случаев инфицирования COVID-19, из них умерли 5 человек, 27 – смогли побороть болезнь, а 167 – находятся на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU