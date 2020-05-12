2020-05-12T12:19:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 12 мая 2020 года: количество зараженных возросло до 275

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 12 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Количество зараженных жителей ЛНР возросло до 275Количество зараженных жителей ЛНР возросло до 275Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 275 жителей. Об этом сообщил главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.

- На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275, - сказал он.

Главный санврач Республики призвал жителей соблюдать масочный режим.

- По-прежнему имеет место посещение массовых мероприятий без масок, - говорит Докашенко. - Это и общественный транспорт, это общественные учреждения, это магазины. Все граждане вместе с предпринимателями должны соблюдать комплекс мероприятий, который позволит всем вместе возобновить работу вышеперечисленных заведений"", - отметил он.

Сегодня в 11 часов вечера в прифронтовом поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе ЛНР, вводят строгий режим самоизоляции. Решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.

- С 23.00 12 мая вводит строгий режим самоизоляции на территории прифронтового поселка городского типа Фрунзе, - сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска.

При этом на большей части ЛНР некоторые ограничительные меры отменены, возобновляется работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 12 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
После почти месячного карантина донецкая больница № 16 начнет прием пациентов
Разведка ДНР выявила украинские минометы калибром 82 миллиметров вблизи линии фронта
Донецк и Горловка под огнем: За прошедшие сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня
«Родился в рубашке»: В ЛНР во время ремонта дороги рабочий подорвался на противотанковой мине и остался жив
Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 275 случаев Covid-19
Коронавирус в ДНР выявили еще у 15 человек
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!»
С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские
Погода в Донецке на день: Вечером 12 мая обещают небольшой дождь
Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Политики и общественники из России, США и стран ЕС поздравили ДНР с 6-летием
В приюте «ПИФ» спасают собаку Юльку с передовой
До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми
ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка
COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам
Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина
Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой
В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе