Коронавирус в ЛНР, последние новости на 12 мая 2020 года: количество зараженных возросло до 275

Коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 275 жителей. Об этом сообщил главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.

- На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275, - сказал он.

Главный санврач Республики призвал жителей соблюдать масочный режим.

- По-прежнему имеет место посещение массовых мероприятий без масок, - говорит Докашенко. - Это и общественный транспорт, это общественные учреждения, это магазины. Все граждане вместе с предпринимателями должны соблюдать комплекс мероприятий, который позволит всем вместе возобновить работу вышеперечисленных заведений"", - отметил он.

Сегодня в 11 часов вечера в прифронтовом поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе ЛНР, вводят строгий режим самоизоляции. Решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.

- С 23.00 12 мая вводит строгий режим самоизоляции на территории прифронтового поселка городского типа Фрунзе, - сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска.

При этом на большей части ЛНР некоторые ограничительные меры отменены, возобновляется работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

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